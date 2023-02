Zu krank! Queen Consort Camilla muss Royal-Termine absagen

Müssen ihre Fans sich Sorgen um Camilla (75) machen? Mit dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) vergangenes Jahr hat sich auch das Leben von König Charles (74)' Frau völlig verändert. Als Queen Consort hat sie viele neue Aufgaben bekommen – und steht natürlich deutlich mehr im Fokus der Öffentlichkeit. Die 75-Jährige kommt ihrer neuen Rolle pflichtbewusst nach und nimmt zahlreiche Termine war. Doch jetzt war Camilla gezwungen, royale Termine abzusagen: Sie ist zu krank!

Das teilte der Palast laut Daily Mail in einem Statement mit. Camilla habe sich eine "saisonale Krankheit" zugezogen – und sei daher heute und morgen verhindert. Vermutlich muss die Britin Bettruhe einhalten. Eigentlich sollte sie am Dienstag die Elmhurst Ballet School in Birmingham besuchen, um deren hundertjähriges Bestehen zu feiern – und später am selben Tag eine Bibliothek in Telford, um den Mitarbeitern und Vertretern von Hilfsorganisationen und Freiwilligengruppen für ihren Beitrag zur Gemeinschaft zu danken. Man hoffe, dass "bald ein neuer Termin für die verschobenen Veranstaltungen gefunden werden" könne.

Ihren jüngsten öffentlichen Auftritt absolvierte Camilla am 9. Februar, als sie ein Zentrum für Opfer häuslicher Gewalt in Battersea in London besuchte. Die Königsgemahlin trug an diesem Tag ein dunkelblaues Nadelstreifen-Kostüm – und bot einen sehr professionellen Anblick.

