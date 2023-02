Darum nahm Rita Ora nicht den Namen ihres Ehemannes an!

Obwohl Rita Ora (32) eine verheiratete Frau ist, ändert sie ihren Nachnamen nicht. Seit rund zwei Jahren gehen die Sängerin und ihr Liebster Taika Waititi (47) gemeinsam durchs Leben. Immer wieder war darüber spekuliert worden, ob die beiden sich wohl heimlich getraut haben. Ende Januar verriet die Sängerin, dass das Paar sich tatsächlich vergangenes Jahr das Jawort gegeben hatte. Nun erklärte Rita, dass sie ihren Mädchennamen behalten hat.

In der Show "Live with Kelly and Ryan" wurde die Britin über ihren aktuellen Nachnamen befragt. "Ich nenne mich immer noch Rita Ora", gab sie daraufhin zu. Diese Tatsache begründete die 32-Jährige damit, dass alles wohl sehr schnell gegangen sei: "Ich habe das Gefühl, dass diese ganze Erfahrung wie ein Wirbelwind war."

Erst vergangenen Monat hatte die "I Will Never Let You Down"-Interpretin in der "Heart Breakfast Radio Show" mit der Bestätigung der Ehe-Spekulationen überrascht: "Ja [ich bin verheiratet]. Ich bin offiziell vom Markt, Leute. Ich habe mich entschieden, es privater zu halten und es für mich zu behalten."

Rita Ora und Taika Waititi in London

Taika Waititi und Rita Ora, 2021

Taika Waititi und Rita Ora bei den MTV EMA 2022

