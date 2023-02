Deswegen feiert Guildo Horn (59) jetzt schon seinen 70.!

Schlagersänger Guildo Horn (60) ist für seine verrückten Aktionen bekannt. Denn nicht selten steht er in lustigen Verkleidungen auf der Bühne, um seine leicht ironischen Texte zum Besten zu geben. So wie auch 1998 beim Eurovision Song Contest, wo er mit seiner außergewöhnlichen Performance polarisierte und den siebten Platz belegte. Nun hat sich der Schauspieler mal wieder etwas ganz Verrücktes ausgedacht. Statt am Mittwoch seinen 60. Geburtstag zu feiern, zelebriert er ganz einfach schon seinen 70.!

"Als Schlagersänger altert man schneller", erklärt der Moderator den Grund, seinen 70. Geburtstag zehn Jahre im Voraus zu feiern. "Und wenn ich die 70 verkünde, sagt jeder: 'Was? Der sieht doch viel jünger aus!‘“, fügt Guildo gegenüber Bild hinzu. Gleichzeitig könne er auch zehn Mal hintereinander seinen 70. feiern, dann stimme sein Alter auch wieder.

Der noch 59-Jährige habe auch schon genaue Vorstellungen davon, wie er denn seinen großen Tag verbringen werde. "Ich werde frühstücken, danach schwimmen oder Tischtennis spielen. Es ist nichts Besonderes geplant. Vielleicht schaue ich mir auch nur meine Briefmarkensammlung an", berichtet Guildo.

ActionPress Guildo Horn, Musiker

POOL 292 / ActionPress Guildo Horn bei der Probe zum Eurovision Song Contest, 1998

ActionPress Guildo Horn im Dezember 2019 in Köln

