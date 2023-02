Ramonas Familie akzeptiert Liebe zu Rebel Wilson nur schwer

Das war nicht einfach für sie! Rebel Wilson (42) teilt ihr Liebes- und Familienglück im Netz regelmäßig mit ihren Fans. Im vergangenen November konnten die Schauspielerin und ihre Freundin, die Modedesignerin Ramona Agruma, eine Tochter willkommen heißen. Erst im Juni davor hatte sich der "Bridesmaids"-Star offiziell geoutet und sich öffentlich zu seiner Liebsten bekannt. Die Familie von Ramona konnte damit wohl nicht gut umgehen!

"Ramonas Familie hat das nicht so gut aufgenommen", erzählte die 42-Jährige im "Life Uncut"-Podcast. Da ihre Partnerin auch nicht in der Öffentlichkeit steht, soll die Outing-Situation für sie in vielerlei Hinsicht schwieriger gewesen sein. "Es ist so traurig zu sehen, was mit ihrer Familie deswegen passiert ist. Hoffentlich werden die Leute ihre Einstellung zu den Dingen ändern", verriet Rebel weiter. Ihre eigene Familie soll die Neuigkeit damals hingegen "unglaublich toll" aufgenommen haben.

Für Ramona sei das Liebes-Outing ohnehin nicht einfach gewesen, gab sie als Gast in "The Morning Show" vor einigen Monaten bekannt. In der australischen Talkshow erzählte sie, dass sie eine sehr private Person sei, weswegen das Liebes-Outing zunächst "beängstigend" für sie gewesen sei. Aus diesem Grund versuche das Paar auch, gewisse Teile seines Lebens weiterhin geheim zu halten.

Rebel Wilson und Ramona Agruma, 2023

Annachi Wilson mit Rebel Wilson und Baby Royce

Rebel Wilson mit ihrer Partnerin Ramona Agruma

