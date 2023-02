So unterschiedlich feiern Gisele und Tom Brady Valentinstag

Sie schicken ziemlich unterschiedliche Botschaften an ihre Fans! Gisele Bündchen (42) und Tom Brady (45) hatten im Oktober 2022 ihre Trennung bekannt gegeben. Nach 13 Ehejahren und zwei gemeinsamen Kindern entschieden sich das Model und der NFL-Star, getrennte Wege zu gehen. Bald steht ihr erster Hochzeitstag ohneeinander an. Den gestrigen Valentinstag feierten sie auch nicht gemeinsam: Im Netz teilten Gisele und Tom Zeilen, die in sehr unterschiedliche Richtungen gehen!

Via Instagram meldeten sich die Beauty und der Sportler bei ihren Fans am Tag der Liebe. Gisele entschied sich, ihre Gefühle für ihre Vierbeiner zu präsentieren – zu niedlichen Bildern mit ihren Hunden schrieb sie: "Pure Liebe! Ich bin überzeugt, dass sie kleine Engel auf Erden sind. Allen einen schönen Valentinstag." Die Zweifach-Mama wirkt total glücklich, während sie mit ihren Fellnasen kuschelt und herumalbert. Ihr Ex Tom fand im Vergleich dazu eher tiefgründige Worte.

"Liebe ist kein Austausch. Sie ist eine gewisse Überschwänglichkeit und Süße der Gefühle", teilte der Sportler ein Zitat in seiner Story. Darauf folgten niedliche Bilder seiner Kinder. Unter einem Pic, auf dem sein Sohn Benjamin und Tochter Vivian sich umarmen, schrieb Tom, dass dies wahre Liebe sei.

Instagram / gisele Gisele Bündchen, Februar 2023

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Februar 2019

Getty Images Tom Brady, Januar 2023

