"Das große Promi-Büßen" bekommt jetzt eine weitere Staffel!

Olivia Jones (53) zieht wieder los, um die Promis zu bestrafen. Im vergangenen Jahr flimmerte zum ersten Mal Das große Promi-Büßen über den Bildschirm: Darin ließ die Kitz-Königin diverse Realitystars für ihr Verhalten in anderen Shows büßen, in dem sie ihnen diese Szenen noch mal vor Augen führte und sie ihre Taten reflektieren ließ. Jetzt wurde bestätigt: "Das große Promi-Büßen" geht in eine neue Runde!

Das bestätigte Olivia nun auf Instagram. "'Das große Promi-Büßen' hat im letzten Jahr ja hohe Wellen geschlagen. Wir haben die Promis ja auch ordentlich rangenommen. Und es war doch klar, dass es da jetzt eine zweite Staffel gibt", verkündete sie stolz. Und diesmal sollen die Fans die Show sogar etwas mitgestalten: "Wir brauchen jetzt Eure Hilfe: Wer hat es sich verdient, ordentlich bei uns zu büßen?"

Genauere Infos bezüglich der Ausstrahlung verriet sie allerdings noch nicht. Im vergangenen Jahr mussten sich unter anderem Elena Miras (30), Daniele Negroni (27), Carina Spack (26), Calvin Kleinen (30) oder Ennesto Monté (48) der "Runde der Schande" stellen. Besonders Helena Fürst (49) sorgte für Aufsehen, als sie in der Show ausrastete und sie deshalb vorzeitig verlassen musste.

ProSieben / Nikola Milatovic Die Kandidaten von "Das große Promi-Büßen" 2022

Getty Images Olivia Jones, TV-Star

ProSieben/Nikola Milatovic Helena Fürst, "Das große Promi-Büßen"-Teilnehmerin

