Netz findet Heidis "Germany's next Topmodel"-Intro cringe

Was hat Heidi Klum (49) mit ihren Worten erreicht? Am Donnerstagabend startete die neue Staffel von Germany's next Topmodel. Doch die begann auf eine ganz besondere Weise: Das Model ging eine Viertelstunde lang auf die Vorwürfe ein, mit denen die Sendungsverantwortlichen von GNTM in der Vergangenheit konfrontiert waren. Doch wie reagierten die Zuschauer auf Heidis Statement? Viele fanden das Intro ganz schön merkwürdig...

In ihrem Statement ging Heidi zum Beispiel darauf ein, dass die Kandidatinnen bei GNTM immer genug zu essen hätten. Außerdem reagierte sie auf den Vorwurf, dass die Füße der Frauen vor den Catwalks angeblich eingecremt werden oder die Schuhe bearbeitet werden sollen. Fans wissen offenbar nicht so richtig, wie sie Heidis Worte einordnen sollen. "'Es werden keine Schuhe angesägt' – das ist der merkwürdigste Start einer GNTM-Staffel ever", meinte ein Twitter-User.

Andere versuchten Heidis langes Statement zusammenzufassen. "Was Heidi eigentlich sagen will: Es bleibt alles so, wie es ist und es wird sich nichts daran ändert", witzelte jemand. Ein anderer Zuschauer schloss sich der Meinung an: "Ich finde das so frech, was sie gerade sagt. Da ist ja absolut keine Einsicht, keine Entschuldigung." Weitere Zuschauer beklagten die Länge des Statements. Mit "Wenn Heidi einen stundenlangen Monolog hält, anstatt einfach anzufangen" und "Das Statement ist länger als meine letzte Beziehung" kommentierten sie das GNTM-Intro.

Heidi Klum im Dezember 2022 in Los Angeles

Heidi Klum im Dezember 2022 in Santa Monica

Heidi Klum, Januar 2023

