Cate Blanchett kündigt eine Pause von der Schauspielerei an

Irgendwann reicht es! Cate Blanchett (53) ist einer der erfolgreichsten internationalen Stars Australiens. In diesem Jahr ist der Publikumsliebling mit dem Film "Tár" für einen Oscar nominiert. Cate gewann die Auszeichnung bereits 2004 für den Film "Aviator" und 2014 für "Blue Jasmine". Außerdem kennt man die Schauspielerin als Galadriel aus Der Herr der Ringe und auch bei Thor wirkte sie mit. Nun möchte Cate etwas kürzer treten und überlegt, die Schauspielerei erst mal auf Eis zu legen!

"Ich kann nicht aufhören, ans Aufhören zu denken!", gestand die Schauspielerin im Interview mit Vanity Fair. "Es ist nicht gelegentlich - es ist kontinuierlich", ging sie weiter auf die Gefühle bezüglich eines vorzeitigen Ruhestands ein. Sie würde sogar wöchentlich, manchmal täglich darüber nachdenken. "Es ist wie eine Liebesaffäre, nicht wahr?", verglich sie und erklärte dazu: "Man verliebt sich mal mehr und mal weniger und muss immer wieder dazu verführt werden."

Als Grund für ihre Überlegungen gab sie an, dass ihre Hauptrolle bei "Tár" so intensiv gewesen sei, dass sie den Nachhall davon noch immer spüre. Cate erläuterte: "Ich bin wie viele Zuschauer, ich brauche Zeit, um das zu verarbeiten." Sie kam zu dem Entschluss, dass es nun an der Zeit sei, "etwas ruhiger zu machen".

Getty Images Cate Blanchett bei den Filmfestspielen von Venedig, September 2022

Getty Images Cate Blanchett, Schauspielerin

Getty Images Cate Blanchett im Januar 2023

