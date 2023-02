Eindeutig: Dieses Promipaar gewinnt "Mein Mann kann"-Spezial

Welche Realitylady kennt ihren Partner am besten? Claudia Obert (61), Elena Miras (30), Kader Loth (50) und Walentina Doronina (22) haben ihre Männer in der "Mein Mann kann – Promi-Edition" auf die Probe gestellt. Am Pokertisch mussten sie entscheiden, wie viel sie ihren Liebsten zutrauen. In sieben Spielen und einer Finalrunde kämpften sie um Punkte. Doch welches Paar hatte am Ende die meisten?

In den Challenges ging es für die Männer der Promidamen unter anderem darum, mit einem Drehwurm in Geschicklichkeitsspiel zu meistern, einen Ekel-Smoothie zu trinken oder möglichst schnell möglichst viel zuzunehmen. Beim sechsten Spiel musste Claudia Oberts Max (24) Unterwäschemodelle erraten. Doch der Unternehmer schaffte nicht so viele, wie ihm die Boutiquebesitzerin zugetraut hatte und musste gehen. Im siebten Spiel scheiterten dann auch Kader Loth und Ismet Atli. Für Elena Miras, ihren Partner Leandro sowie Walentina und ihren Verlobten Can ging es ins Finale: Am Ende konnten sich die einstige Promi Big Brother-Kandidatin und ihr Ehemann in spe aber klar durchsetzen: Sie sind das Power Couple!

Walentina und Can hatten seit dem ersten Spiel in Führung gelegen und diese immer weiter ausgebaut. Vor dem Finale hatten sie fast 1.000 mehr als Elena und Leandro. Mit seinem Sieg erhält das Paar 10.000 Euro für den guten Zweck.

Sat.1 / Willi Weber Claudia Obert, Walentina Doronina, Kader Loth und Elena Miras bei "Mein Mann kann"

Sat.1 / Willi Weber Max, Claudia, Can, Walentina, Isi, Kader, Daniel, Elena und Leandro bei "Mein Mann kann"

Sat.1 / Willi Weber Walentina Doronina, Kader Loth und Elena Miras, Realitystars

