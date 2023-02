Mit Bier und Liam Hemsworth: Ed Sheeran läutet Tournee ein

Besser hätte Ed Sheerans (32) Tour durch Australien nicht starten können! Seit Jahren bricht der Sänger mit seinen Musikalben und Tourneen Rekorde – und nimmt regelmäßig den ein oder anderen Award mit nach Hause. So tourt der Brite seit fast einem Jahr mit seiner "The Mathematics"-Tour durch die Welt. Pünktlich zu seinem 32. Geburtstag feierte Ed jetzt mit Liam Hemsworth (33) den Auftakt seiner Welttournee in Australien!

Wie ein gemeinsamer Freund auf Instagram teilte, genoss das Trio hinter der Bühne ein paar Bierchen! "Showtime! Ein paar Vorbereitungen vor der Show. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Ed", hieß es zu dem lustigen Selfie. Im Suncorp Stadium in Brisbane wird Ed heute seine Tour starten, danach folgen weitere Konzerte in Sydney, Melbourne, Adelaide und Perth.

Obwohl Ed bereits verkündete, dass er bis 2026 touren wird, soll noch lange nicht Schluss sein: Der 32-Jährige hat nämlich eine eigene Dokumentation geplant. "Wir drehen gerade einen Dokumentarfilm über mein Leben und es gab ein großes Gespräch darüber, was wir darin aufnehmen sollten", verriet Ed bereits in einem Interview mit "The Breakfast Club".

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Anzeige

Instagram / paulbarrieobrien Liam Hemsworth und Ed Sheeran im Februar 2023

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de