Mit Tom Gregory zusammen: GNTM-Ana vergisst es manchmal!

Wer hätte das gedacht? Heidi Klums (49) Erfolgsformat Germany's Next Topmodel startete gestern in die mittlerweile schon 18. Runde und erneut möchte eine große Bandbreite an Mädchen die Modelmama von ihrem Können überzeugen. In der ersten Folge nahmen Laufsteg-Queen Winnie Harlow (28) sowie Peter Dundas als Gast-Juroren neben Heidi Platz und bewerteten die GNTM-Anwärterinnen – darunter auch Ana aus Heide. Diese ist mit Musiker Tom Gregory (27) zusammen, und: Tatsächlich vergisst Ana manchmal, dass er berühmt ist!

In der ProSieben-Show verriet die 22-Jährige, ihr sei es manchmal gar nicht mehr bewusst, dass Tom ein bekannter Sänger ist. "Manchmal, wenn ich mich im Bad fertig mache und seine Musik höre, dann merke ich: Oh, das ist ja mein Freund", erzählte sie. Der "Never Let Me Down"-Interpret fände es auch sehr spannend, ein Model als Freundin zu haben. Er witzelte: "Das würde mich auch um einiges cooler machen!"

Anas GNTM-Reise ist nun jedoch bereits zu Ende, denn die Blondine schaffte es nicht in die nächste Runde. Auch der Traum von Alina, Elisabeth und Indira ist bereits wieder geplatzt. Sie konnten im Rahmen der ersten Laufsteg-Show der Staffel nicht überzeugen.

ProSieben / Richard Hübner Ana, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

Instagram / tgofficialmusic Tom Gregory, britischer Musiker

ProSieben/Richard Hübner Emilia, Cassy, Nina, Olivia, Selma, Alina, Anya, Katja, Eliz und Melissa bei GNTM 2023

