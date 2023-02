Keine Herzschmerz-Songs mehr? Niall Horan happy vergeben!

Niall Horan (29) spricht nicht oft über sein Liebesleben! Das einstige One Direction-Mitglied startet seit Jahren schon solo durch. Jetzt ist auch seine neue Single "Heaven" raus, die bereits im Vorhinein auf Social Media total gehypt wurde. Mit dem Song möchte er sich von dem Gesellschaftsdruck lösen, ab einem bestimmten Alter alles erreicht haben zu müssen. Es ist ein positiver Track – früher sang Niall öfter über Liebeskummer und Co.: Ist das nun endgültig vorbei?

Im Interview mit spot on news ging er auf seinen bisherigen musikalischen Weg ein und erklärte: "Jedes Mal, wenn bisher ein Album entstand, hatte ich mich gerade von jemandem getrennt. Die Lieder folgten also immer einer Storyline und spielten sich in einem kleinen Szenario ab." Seit ein paar Jahren ist Niall mit Amelia Woolley zusammen – und anscheinend auch ziemlich happy in der Beziehung. "Seit ein paar Jahren bin ich sehr glücklich in meinem Privatleben. Das hat mir auch erlaubt, eine andere Art von Songs zu schreiben", führte der Ire aus.

Der Musiker freue sich auf alles, was kommt. Niall sei kein Teenager mehr, er wird im September 30. "Ich gehe den nächsten Schritt und entwickle mich weiter", fuhr er fort. Inwiefern sich dies auf seine Beziehung mit Amelia auswirken könnte, bleibt aber offen.

Snapchat / ameliawoolley Niall Horan und Amelia Woolley im Juli 2020

Getty Images Musiker Niall Horan

Getty Images Niall Horan bei einer Fashionshow von Armani in Mailand, September 2021

