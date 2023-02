Paul Wesley reicht offiziell Scheidung von Ines De Ramon ein

Im vergangenen Jahr hatten Paul Wesley (40) und Ines De Ramon ihre Trennung bekannt gemacht. Nach drei Jahren Ehe war die Beziehung des Vampire Diaries-Stars und der Schmuckdesignerin in die Brüche gegangen. Nur drei Monate nach den Neuigkeiten wurde der Schauspieler mit einer neuen Frau gesehen. Auch seine Ex scheint sich bereits neu verliebt zu haben: Sie soll mit Hollywood-Hottie Brad Pitt (59) anbandeln. Jetzt zog Paul einen endgültigen Strich unter die Ehe!

Wie Us Weekly berichtet, reichte der 40-Jährige am 17. Februar die Scheidungspapiere ein – nur fünf Monate nach der Bekanntgabe des Liebes-Aus! Als Grund für die Ehe-Annullierung gab der Star "unüberbrückbare Differenzen" an. Wie das Ex-Paar ihr Eigentum und Vermögen teilen möchte, ist aber noch nicht bekannt. Bei einem möglichen Gerichtstermin soll der Vampir-Darsteller aber nicht von einem Anwalt unterstützt werden. Wie aus den Dokumenten hervorgeht, wolle Paul sich selbst vertreten.

Die Scheidungs-News erschienen nur einige Tage, nachdem Schnappschüsse von dem Produzenten und dem Model Natalie Kuckenberg die Runde gemacht hatten. Die Fotos, die Dailymail veröffentlicht hatte, zeigen die beiden bei einem Spaziergang durch New York. Bei dem Ausflug hielt Paul ganz süß die Hand seiner neuen Flamme.

Instagram / inesdrm_brasil Ines De Ramon im November 2019

Instagram / paulwesley Paul Wesley und Ines De Ramon

Getty Images Paul Wesley, Schauspieler

