Schlechte Freundin? Cecilia Asoro bezieht im Netz Stellung

In der letzten Staffel von Temptation Island V.I.P hatten Gigi Birofio (23) und Michelle Daniaux ihre Beziehung auf den Prüfstand gestellt. Jedoch ohne Erfolg. Im Dschungelcamp entwickelte der TV-Casanova wenige Monate später eine enge Bindung zu Cecilia Asoro. Die pflegte jedoch auch ein gutes Verhältnis zu seiner Ex! Das stößt bei den Fans ziemlich sauer auf – ist Cecilia etwa eine schlechte Freundin?

"Für mich war von Anfang an klar: Gigi ist mein best Bro da drin", stellt sie in einem Statement in ihrer Instagram-Story klar. Die Reality-Darstellerin sei auch schon vor dem Format mit dem TV-Casanova befreundet gewesen. Auch bezüglich des Vorwurfes, sie sei eine schlechte Freundin, bezieht sie Stellung. "Ich habe Freunde, die hängen mit Leuten ab, die ich nicht leiden kann", erklärt sie. Somit sehe es die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin also als nicht schlimm an, sich mit dem Ex ihrer Freundin gut zu verstehen. Ob Michelle das anders sieht? Schließlich ist die Blondine ihr zuletzt auf der Social-Media-Plattform entfolgt.

Gigi selbst scheint derzeit im absoluten Liebesglück zu schweben. Zuletzt postete seine Perle Dana Feist sogar ein Bild eines Ringes, den ihr der Realitystar zum Valentinstag geschenkt habe! "Ich habe mir schon lange einen neuen Ring gewünscht!", schrieb die ehemalige Are You The One?-Kandidatin glücklich dazu. Sie stellte jedoch sofort klar: "Kein Verlobungsring!"

RTL Cecilia Asoro und Gigi Birofio im Dschungelcamp 2023

Instagram / ceciliaasoro Cecilia Asoro, 2023

Instagram / ceciliaasoro Cecilia Asoro, Reality-Star

Findet ihr, dass Cecilia deswegen eine schlechte Freundin ist? Nein, überhaupt nicht! Schon ein wenig... Abstimmen Ergebnis anzeigen



