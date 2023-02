Prinz William gerührt: Tribut an die Queen bei BAFTA Awards

Damit hat Prinz William (40) wohl nicht gerechnet. Im September des vergangenen Jahres musste der Royal einen tragischen Verlust verkraften: Seine Großmutter Queen Elizabeth II. (✝96) ist verstorben. Nach der offiziellen Trauerphase musste der Prinz direkt wieder seine royalen Pflichten aufnehmen. Doch der Schmerz über den Tod der Monarchin sitzt noch immer tief: Als der Queen nun bei den BAFTA Awards Tribut gezollt wurde, war William zutiefst gerührt.

Im Rahmen der Preisverleihung, die heute Abend in London stattfindet, nutze Helen Mirren (77) die Gelegenheit, dem ehemaligen Oberhaupts von Großbritannien ein paar emotionale Worte zu widmen. "Das Kino in seiner besten Form schafft das, was Ihre Majestät mühelos geschafft hat – uns zusammenzubringen und uns durch eine Geschichte zu vereinen. Eure Majestät, Sie waren die Hauptdarstellerin unserer Nation", betonte die Schauspielerin. Wie Mirror berichtete, habe die "The Queen"-Darstellerin damit Prinz William zu Tränen gerührt.

Der Royal und seine Frau Prinzessin Kate (41) wurden als Ehrengäste geladen und verfolgen die Verleihung der heiß begehrten Awards vom Publikum aus. Das Paar bezauberte die Fotografen vorab beim Gang über den roten Teppich. Während sich William in einem schwarzen Anzug dem Blitzlichtgewitter stellte, trug Kate, ein bodenlanges weißes Kleid, zu dem sie lange schwarze Handschuhe kombinierte.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2019

Getty Images Helen Mirren bei den SAG Awards 2022

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William bei den BAFTA Awards, 2023

