BAFTA Tea Party: Keine Einladung für Prinz Harry und Meghan

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) sind nicht mehr willkommen. Bereits in der Doku "Harry & Meghan" haben der Royal und seine Ehefrau ganz schön aus dem Nähkästchen geplaudert. Den großen Knall hat es nun jedoch mit Harrys Memoiren "Reserve" gegeben. Darin verrät der Prinz nämlich so einige pikante Details aus seinem privaten Umfeld – auch über seinen Bruder Prinz William. Der Thronfolger ist Präsident der British Academy Film Awards, kurz BAFTA. Harry und Meghan sollen bei der BAFTA Tea Party nicht willkommen gewesen sein!

Ein Insider plaudert gegenüber The Sun aus, dass die BAFTA-Veranstalter es für eine sehr schlechte Idee gehalten hätten, die Sussexes einzuladen. "Sie hielten es für ein PR-Desaster", erklärt er. "Prinz Harry hat mit seinem Buch und der Dokumentation die königliche Familie attackiert", führt die Quelle aus. Da William der Präsident der Awards ist, sei es wie eine "nukleare Bomben zu zünden", wenn sie dem Ehepaar den roten Teppich ausrollen würden.

In einem Interview mit Us Weekly sprach ein Insider zuvor darüber, was William von den Vorwürfen seines Bruders halte. "William denkt, dass Harry wahnhaft sein muss, um diese verrückten Anschuldigungen zu machen", äußerte dieser sich. Dass der Rotschopf so offen in seinen Memoiren über die royale Familie schreibt, sei der ultimative Verrat. "Das Vertrauen der beiden Brüder ist vollkommen zerbrochen", fügte der Tippgeber hinzu.

Prinz Harry und Prinz William in London im Juli 2018

Prinz Harry im April 2022

Prinz Harry und Prinz William, 2021

