35. Geburtstag: So ein aufregendes Jahr liegt hinter Rihanna

Happy Birthday, Rihanna (35)! Die barbadische R&B- und Pop-Sängerin gehört zu den größten Namen in der Musik-Branche – und sorgt mit ihrem Privatleben immer wieder für Schlagzeilen, die ihre Millionen Fans nur zu gerne aufsaugen. Heute feiert die supererfolgreiche Künstlerin ihren 35. Geburtstag. Aus diesem Anlass blickt Promiflash jetzt auf Rihannas wildes, vergangenes Jahr zurück... Das aus ganz schön vielen Highlights bestand!

Seit ihrem 34. Geburtstag ist einiges im Leben der Grammy-Award-Preisträgerin passiert. Im Frühjahr 2022 begeisterte Rihanna mit atemberaubenden Red-Carpet-Auftritten inklusive Babybauch, den sie stets superstylish und sexy in Szene setzte – damals war sie noch hochschwanger mit ihrem Sohn. Im Mai kam der kleine Mann schließlich zur Welt und machte sie und Papa A$AP Rocky (34) zu überglücklichen Eltern. In vielen Interviews schwärmte die Beauty danach, wie positiv die Mutterrolle sie verändert habe. Der Name ihres Erstgeborenen ist bis heute ein Geheimnis, aber im Dezember durften ihre Fans ihn erstmals sehen.

Nach einem gemeinsamen Auftritt mit A$AP bei den Golden Globes im Januar, absolvierte Rihanna Mitte Februar die Halftime Show beim Superbowl – und gab somit auch ihr erstes Konzert nach sieben Jahren. Als wäre das noch nicht aufregend genug gewesen, enthüllte sie live im State Farm Stadium in Glendale vor einem Millionenpublikum ihre zweite Schwangerschaft! Trotz bereits deutlich sichtbarer Babykugel lieferte die Mami eine Mega-Show ab.

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna im Februar 2022 in Los Angeles

TikTok / rihanna Rihanna · vor 1 Std. Rihannas Sohn

Getty Images Rihanna im Februar 2022

