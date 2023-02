Berlinale: Boris Becker genießt Pärchenauftritt mit Lilian

Süßer Auftritt von Boris Becker (55) und Lilian de Carvalho Monteiro! Hinter dem einstigen Tennisprofi und seiner Partnerin liegt keine leichte Zeit. Wegen Insolvenzverschleppung wanderte die Sportlegende im vergangenen Jahr ins Gefängnis. Nach sieben Monaten kam er dann wieder auf freien Fuß. Kurz vor dem Haftantritt hatte er seiner Freundin sogar die Trennung angeboten – doch diese stand ihm bei. Jetzt können Boris und Lilian ihr Glück wieder voll und ganz genießen – und zeigten das auf der Berlinale!

Am Sonntagabend waren der 55-Jährige und die politische Risikoanalystin zu Gast auf der Berlinale. Dabei erschien das Paar ganz in Schwarz. Während Boris in einem schlichten Anzug auftauchte, durfte es für Lilian etwas extravaganter sein. Sie posierte in einer eleganten Robe mit langer Schleppe. Hand in Hand ließen sich die Turteltauben auf dem Red Carpet ablichten, während vor allem Boris immer wieder strahlte.

Neben der Reunion mit Lilian konnte Boris auch seine Kinder nach der Haftentlassung endlich wiedersehen. Vor allem Nesthäkchen Amadeus (13) scheint der einstige Wimbledon-Sieger vermisst zu haben. "Seine Stimme am Telefon zu hören war nicht genug und Worte können das Gefühl nicht beschreiben, ihn wieder in meinen Armen zu halten", hatte Boris auf Instagram vor wenigen Tagen von dem Wiedersehen geschwärmt.

Getty Images Boris Becker bei der Pressekonferenz von "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker"

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker bei der Berlinale im Februar 2023

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seinem Sohn Amadeus im Februar 2023

