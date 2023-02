Brasilianischer Fußballer Jian Kayo mit 21 Jahren verstorben

Die Fußballwelt ist erschüttert. Jian Kayos (✝21) Kicker-Talent wurde schon im frühen Kindesalter erkannt. Bereits mit 19 Jahren nahm er an wichtigen brasilianischen Fußballturnieren teil und galt als vielversprechender Nachwuchs-Star. Der Torwart spielte für Ituano F.C. und wurde gerade erst für die Saison 2023 in den Profikader aufgenommen. Eigentlich sollte es für den Sportler erst richtig losgehen: Doch jetzt ist Jian im Alter von 21 gestorben.

"Der Leichnam wurde in der Nacht zum Samstag, den 18. in seinem Haus leblos aufgefunden", lautet die Stellungnahme des Vereins, die The Sun vorliegt. Jian wird als "vielversprechend und von besonderer Qualität" gewürdigt und seine Erfolge in der U-20-Mannschaft des Ituano F.C. werden gelobt. "Wir bedauern diesen großen Verlust zutiefst und richten unsere Gebete an ihn, seine Familie und seine Freunde."

Über den Todesgrund wurde noch nichts bekannt gegeben. Weitere Informationen sollen nach Zustimmung der Behörden und der Familie folgen. Auch andere brasilianische Fußballklubs bekunden auf Twitter ihr Bedauern: "Mit großer Trauer und Bestürzung beklagt der FC São Paulo den Tod von Torhüter Jian Kayo. […] Unser Beileid und unsere Solidarität gelten der Familie, den Freunden und Ituano. Wir wünschen allen, dass sie in diesem Moment des Schmerzes Kraft finden."

Anzeige

Instagram / daniiiiiiiiiiimio Jian Kayo, Fußballer

Anzeige

Instagram / daniiiiiiiiiiimio Jian Kayo

Anzeige

Instagram / jiankayo Jian Kayo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de