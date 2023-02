Zu seiner Krönung: König Charles wird Kinderbuch gewidmet!

Darüber freut sich König Charles (74) bestimmt! Am 6. Mai wird der älteste Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) zum neuen britischen Regenten gekrönt. Die Vorbereitungen für den großen Tag laufen bereits auf Hochtouren. Für den Monarchen und seine Königsgemahlin Camilla (75) ist bereits ein neuer Thron in Arbeit – auch die Gästeliste steht schon. Mit der Krönung soll ein neues Kapitel im Vereinigten Königreich anbrechen – genau das wird auch in einem Kinderbuch festgehalten.

Wie nun Hello! berichtet, wird dem 74-Jährigen ein Kinderbuch gewidmet. Der britische Verlag Little People, Big Dreams bringt es demnach einen Monat vor Charles' Krönung auf den Markt. Es thematisiert sein früheres Leben bis hin zu seiner Thronbesteigung. Mit stilvollen Illustrationen und einfachen Texten können Kinder so etwas über das bisherige Leben von König Charles III. lernen.

Charles' Enkelkinder werden mit Sicherheit mal in das Büchlein reinschauen – schließlich handelt es ja von ihrem Opa. Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und auch Prinz Louis (4) sollen ein sehr gutes Verhältnis zu dem britischen König pflegen. Beim Platinjubiläum der Queen im Juni 2022 hatten Charles und der kleine Louis das wieder mal bewiesen und total niedlich herumgealbert.

Anzeige

Getty Images Prinz Philip und sein Sohn Prinz Charles im Oktober 1956

Anzeige

Getty Images Prinz Charles im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Prinz Louis im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de