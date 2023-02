"Ruft nicht die Cops": Britney Spears postet skurriles Video

Sie hat es wieder einmal getan! Britney Spears (41) ist dafür bekannt, in den sozialen Medien bizarre Videoclips mit ihren Fans zu teilen. Die sich anhäufenden Tanzeinlagen und Nacktfotos besorgen jedoch viele von ihnen. Nachdem die "Oops!...I Did It Again"-Interpretin vor wenigen Wochen abermals ihren Account löschte, machten ihre Fans kurzen Prozess und riefen die Polizei. Jetzt veröffentlichte Britney einen weiteren rätselhaften Post!

In dem auf Instagram veröffentlichten Clip posiert und tanzt die 41-Jährige mit einem Kleid in der Hand. Nachdem sie zuerst erzählt, dass sie dieses selbst genäht habe, spricht sie plötzlich davon, dass es ihr von einer Firma zugeschickt wurde. Kurz darauf rennt die Sängerin herum und ruft: "Leute, ich will nur, dass ihr wisst: Ruft nicht die Cops, wenn ich mein Instagram lösche. Sei niemals eine Achterbahn! " Im ganzen Video spricht die Amerikanerin in einem australisch-britischen Dialekt. Die Caption vom Post lautet: "Bleibt alle bescheiden da draußen. Hallo Mami und Papi, ich bin ein Star! Habt ihr schon gehört? Macht weiter Leute."

Was genau Britney mit dem Posting aussagen möchte, kann momentan nur sie selbst beantworten. Ihr Umfeld ist sich sicher, dass sie dringend Hilfe benötigt und "eine große Gefahr für sich selbst" ist.

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears, Februar 2023.

Getty Images Britney Spears bei der Pre-Grammy-Gala, 2017

