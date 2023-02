Selten: Kanye West und Ehefrau Bianca beim Tanken erwischt

Kanye West (45) zeigte sich wieder in der Öffentlichkeit. Der Rapper überraschte seine Fans im Januar, als seine Partnerin Bianca Censori mit einem verdächtigen Ring am Finger gesehen wurde. Wie es scheint, hat er also kurz nach der offiziellen Scheidung von seiner Ex-Frau Kim Kardashian (42) erneut geheiratet. Öffentliche Auftritte sind seitdem aber eher selten geworden. Doch jetzt wurde Kanye an einer Tankstelle mit seiner Bianca gesehen.

Wie TMZ berichtete, erwischten Fotografen Kanye zusammen mit seiner Bianca bei einem Zwischenstopp an einer Tankstelle in Los Angeles. Die Bilder zeigen, wie die Designerin sich um den Sprit im Wagen kümmerte, während sich der Musiker einen schnellen Drink im Shop der Tankstelle genehmigte. Im unauffälligen Freizeitlook konnten die beiden bei ihrem kurzen Halt abgelichtet werden, bevor es zurück auf die Straße ging. Während Bianca ganz in Schwarz auftrat, trug Kanye über seine Pullover eine dunkelbraune Bomberjacke.

Bei seinem letzten Auftritt mit Bianca in der Öffentlichkeit schien Kanye aber alles daran zu setzten, nicht erkannt zu werden. Als die beiden für ein Dinner-Date ein Restaurant besuchten, maskierte er sich beim Aussteigen mit einer schwarzen Skimaske. Erkannt wurde er von den Paparazzi aber trotzdem.

Anzeige

Getty Images Kanye West bei einer Fashion Show in New York im April 2005

Anzeige

ActionPress Bianca Censori, Designerin

Anzeige

Getty Images Kanye West im Februar 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de