Alle Infos zu Tommi Schmitt und seiner Neuen Lea Zoe Voss

Was geht zwischen Tommi Schmitt (34) und Lea Zoe Voss? In den vergangenen Monaten häuften sich die Indizien, dass der Podcaster und die Mode-Influencerin Caro Daur (27) getrennt sind. Bestätigt haben die beiden ihr Liebes-Aus selbst jedoch nie. Inzwischen dürfte klar sein, dass der Moderator und die Bloggerin kein Paar mehr sind – immerhin kuschelte Tommi kürzlich ganz öffentlich mit einer neuen Frau an seiner Seite. Doch wer ist die hübsche Blondine und wie lange kennt sie den 34-Jährigen schon?

Passanten erwischten Tommi beim Kölner Karneval, wie er mit Lea Zoe auf einer Parkbank kuschelte. Gemeinsame Freunde sollen der Bild gegenüber bestätigt haben, dass die beiden sich schon länger kennen. Der Autor moderiert die Show "Studio Schmitt", die auf ZDFneo ausgestrahlt wird. Auch Lea Zoe soll einst für den Sender gearbeitet haben. Ob die beiden sich dort kennengelernt haben? Eigentlich ist die gebürtige Bonnerin Theater- und Filmschauspielerin. Auf Instagram folgen der 27-Jährigen 40.400 User.

Seit Dezember letzten Jahres soll Tommi Lea Zoes Fotos auf Instagram liken. Sie folgen sich auch gegenseitig. Auf der Plattform postete die Blondine im Februar ein Foto aus Köln von einem zerwühlten Bett. Fans spekulierten direkt, ob in diesem wohl Tommi lag. "Da hat der Tommi wieder zugeschlagen", kommentierte ein User. Als Lea Zoe außerdem an Karneval mit dem Comedian auf der Parkbank erwischt wurde, trug sie eine knallrote Tasche. Die zeigte sie wenig später ganz deutlich auf Instagram. Ob die beiden damit ihre Zuneigung zueinander öffentlich machen wollen, ohne es auszusprechen?

Anzeige

Instagram / leazoevoss Lea Zoe Voss, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / carodaur Caro Daur und Tommi Schmitt, 2021

Anzeige

Instagram / leazoevoss Lea Zoe Voss

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de