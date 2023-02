Außergewöhnlich: Julia Fox bei Fashion Week im Gürtel-Outfit

Julia Fox (33) liebt es, mit ihren Looks zu provozieren. Seit ihrer kurzen Liaison mit Kanye West (45) im vergangenen Jahr ist das Model nicht mehr von den roten Teppichen wegzudenken. Im Gespräch bleibt die gebürtige Italienerin vor allem mit ihren außergewöhnlichen Outfits. Auch für die Fashion Week in Mailand ließ sie sich wieder etwas Besonderes einfallen: Julia kam nur mit Gürteln bekleidet zu einem Event.

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie die 33-Jährige auf dem Weg zu einer Veranstaltung im Rahmen der Fashion Week für die Fotografen posiert. Vor allem mit ihrem extravaganten Outfit zog die Schauspielerin alle Blicke auf sich – dieses bestand lediglich aus ein paar verschieden breiten Gürteln. Mit ihnen verdeckte die Mutter eines Sohnes nur das Nötigste. Über ihrem freizügigen Zweiteiler trug sie einen bodenlangen schwarzen Mantel. Dazu kombinierte Julia graue Stiefel und eine kleine Handtasche.

Doch nicht nur mit ihrem Outfit fiel die Ex von Kanye West auf. Auch ihre rote Wallemähne war ein absoluter Hingucker. Ihre haarige Veränderung hat die 33-Jährige erst vor wenigen Tagen bei einer Fashionshow in New York präsentiert. Zuvor hatte Julia ihre Haare in einem satten Braunton getragen.

Getty Images Julia Fox bei der Fashion Week in Mailand, 2023

Getty Images Julia Fox, Schauspielerin

Getty Images Julia Fox, Model und Schauspielerin

