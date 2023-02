Diese GNTM-Kandidatin war vorher bei einer Nackt-Datingshow!

Zoey Saflekou ist in Sachen Reality-TV kein Neuling mehr! Die gebürtige Griechin kämpft in der 18. Staffel der Castingshow Germany's next Topmodel um den Titel: Die Studentin will Heidi Klum (49) mit ihrem Selbstbewusstsein und ihrem Talent auf dem Laufsteg und vor der Kamera um den Finger wickeln. Aber GNTM ist nicht die erste Show, bei der die Blondine dabei ist: Zoey war bis vor wenigen Wochen bei der FKK-Show "Dating Naked" mit am Start!

Richtig gehört, die GNTM-Teilnehmerin aus Kornwestheim war Anfang des Jahres bereits in einer Show zu sehen. Bei "Dating Naked" buhlte sie komplett hüllenlos vor laufenden Kameras um die Gunst des Realitystars Fabio De Pasquale. Allerdings konnte Zoey das Herz des ehemaligen Temptation Island-Casanovas nicht erobern. Die 26-Jährige musste sich den anderen Singles bereits geschlagen geben.

Nach Zoeys Versuch, nackt einen Mann kennenzulernen, will sie jetzt bei GNTM die internationalen Laufstege erobern – aber warum hat die Influencerin denn das Zeug dazu? "Ich habe ein gutes Körpergefühl, viel Selbstbewusstsein und bin sehr willensstark", zählte sie gegenüber ProSieben auf.

ProSieben / Richard Hübner Zoey, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

Instagram / zoey.saflekou Zoey Saflekou, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / zoey.saflekou Zoey Saflekou im November 2022 in Straßburg

