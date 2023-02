Ellen DeGeneres erriet den Namen von Paris Hiltons Sohn!

Sie hat richtig geraten! Paris Hilton (42) und ihr Partner Carter Reum wurden im Januar 2023 Eltern. Der kleine Sohnemann kam per Leihmutterschaft auf die Welt. Zunächst war nicht klar, wie die Kult-Blondine und ihr Liebster das Baby nennen werden, doch vor Kurzem wurde dann bekannt: Er hört auf den Namen Phoenix Barron Hilton Reum. Für eine Person kam dies wohl nicht überraschend: Talkshow-Queen Ellen DeGeneres (65) hatte den Namen von Paris' Sohn bereits vor einem Jahr erraten!

Via Instagram witzelte die 65-Jährige: "Ich wusste den Namen von Paris Hiltons Baby! Gewinne ich jetzt ein Hotel?" Das It-Girl sei vor knapp einem Jahr zu Gast in Ellens Talkshow gewesen, wie sie erklärte. Sie teilte zudem ein Video-Clip, in welchem sie im Rahmen ihrer Show Paris über mögliche Namen ihres zukünftigen Sohnes ausfragt. "Ich werde den Namen erraten, das werde ich wirklich", behauptet Ellen in dem Video und fragt daraufhin: "Wird es vielleicht 'Phoenix'?" Paris reagiert daraufhin lediglich mit einem Kichern.

Einst hatte Paris bereits verlauten lassen, dass der Name "Phoenix" schon länger ihr Top-Favorit sei. Wäre das Kind ein Mädchen geworden, hätte sie es "London" genannt – angelehnt an ihren eigenen Namen, welcher ebenso von einer Stadt abgeleitet ist.

Anzeige

Getty Images Ellen DeGeneres im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Paris Hilton, It-Girl

Anzeige

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum auf der Pre-Grammy Gala 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de