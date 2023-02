Fußball-Kommentator John Motson ist mit 77 Jahren gestorben

Ein trauriger Tag für die Fußballwelt. Der britische Sport-Kommentator John "Motty" Motson konnte in seiner rund 50 Jahre langen Karriere ganze Generationen von Fans begeistern. Gekleidet in seiner ikonischen Schafswolljacke hatte er die wichtigsten Spiele moderiert und wurde somit zur Stimme des britischen Fußballs. Vor fünf Jahren trat er in den Ruhestand – nun ist John im Alter von 77 Jahren verstorben.

Zehn Weltmeisterschaften und rund 200 britische Fußballspiele moderierte die Legende – nun verkündete seine Familie die traurigen Neuigkeiten: "Mit großer Trauer geben wir bekannt, dass John Motson OBE heute friedlich im Schlaf gestorben ist", heißt es in dem offiziellen Statement, das The Sun vorliegt.

Kurz nach seinem Tod nehmen nun nicht nur seine zahlreichen Fans von Motty Abschied – auch einige Fußball-Stars trauern um ihn. Der ehemalige Liverpool-Spieler Jamie Carragher fand besonders rührende Worte auf Twitter: "RIP John Motson. Eine absolute Legende des Fußballs. So viele von uns sind damit aufgewachsen, diesem Mann zuzuhören [...] Ein trauriger Verlust." Auch Arsenal-Fußballer Kevin Campbell verabschiedete sich: "Ruhe in Frieden, John "Motty" Motson. Eine Legende und ein Gentleman."

John Motson im November 2017

John Motson im Mai 2018

John Motson im Juni 2008

