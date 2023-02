Mit Tanz-Video: Tallulah Willis spricht über Depressionen

Tallulah Willis (29) gewährt ihren Fans einen intimen Einblick in ihr Seelenleben. In den vergangenen Monaten musste ihre Familie zwei Schicksalsschläge verkraften: Bei ihrem Vater Bruce (67) wurde Aphasie und Demenz diagnostiziert. Aber auch die Schauspielerin hat mit Problemen zu kämpfen: Bereits in der Vergangenheit gab sie bekannt, dass sie an einer körperdysmorphen Störung, Depressionen und Drogensucht litt. Mit einem Post im Netz wollte Tallulah nun auf psychische Erkrankungen aufmerksam machen.

Auf ihrem Instagram-Account lud die "Whole Ten Yards"-Darstellerin alte Videos hoch, in denen sie vordergründig glücklich wirkt: In einem der Clips trägt Tallulah einen rosafarbenen Bikini, während sie zum Hit "The Time Of The Season" von The Animals um einen Pool tanzt. Die Aufnahmen wirken unbekümmert, doch in der Caption verriet die 29-Jährige den wahren Grund für den Post: "Ich war lange wirklich sehr traurig. Aber jetzt erinnere ich mich wieder daran, wer ich bin. Danke an alle, die sie die ganze Zeit über geliebt haben, ich bin froh, dass ich endlich wieder zurück bin."

Wie Mail Online berichtet, veröffentlichte Tallulah das Video bereits 2019 auf ihrem Social-Media-Account, um auf psychische Erkrankungen aufmerksam zu machen. "Als ich dieses Video drehte, sagte mir jeder immer wieder, wie sehr er sich wünschte, er hätte meine Energie, meine Unbekümmertheit, mein Selbstbewusstsein", schrieb sie und fügte außerdem hinzu: "Als dieses Video gedreht wurde, steckte ich drei Monate lang im tiefsten selbstmörderischen Loch, in dem ich je gesteckt hatte."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / buuski Bruce Willis und seine Tochter Tallulah

Instagram / buuski Tallulah Willis via Instagram

Getty Images Tallulah Willis, Schauspielerin



