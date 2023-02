Paris Hilton teilt Schicksal: Sie ist vergewaltigt worden

Paris Hilton (42) möchte Betroffenen mit ihrer Geschichte helfen! Die Multimillionen-Erbin, die gerade zum ersten Mal Mutter geworden ist, hat ein Buch geschrieben – in ihrer Autobiografie "Paris: The Memoir" möchte sie ihren Fans einen privaten Einblick in ihr bisheriges Leben im Rampenlicht geben und dabei auch auf die vielen Schattenseiten eingehen. Nun enthüllte sie schon vorab, welchen Schicksalsschlag sie unter anderem zu Papier gebracht hat: Paris ist vergewaltigt worden, als sie noch Jungfrau war.

Im Glamour Magazine-Interview sprach die 42-Jährige nun erstmals öffentlich darüber, was ihr als junge Frau angetan wurde. Sie sei damals mit Freundinnen in einem Shopping-Center auf ein paar "ältere Männer" getroffen. "Sie luden uns in ihr Haus ein und wir haben süßen Wein getrunken... Ich nahm nur einen oder zwei Schlücke davon, aber mir wurde sofort schwindelig und schwummrig. Ich weiß nicht, was er da reingetan hat, ich nehme an, es war ein Roofie." Dabei handelt es sich um ein starkes Beruhigungsmittel.

Daraufhin habe der Mann sich an Paris vergangenen. "Ich konnte mich hinterher daran erinnern. Ich habe Visionen von ihm, wie er auf mir liegt, mir den Mund zuhält und mir ins Ohr flüstert: 'Du träumst nur, du träumst'", schildert sie weiter. Ob sie im Nachhinein gegen den Täter vorgehen konnte, ist nicht bekannt.

