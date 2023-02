Rechte Parolen: Jona Steinig macht Henrik Stoltenberg Ansage

Jonathan Steinig (27) weist Henrik Stoltenberg in die Schranken! Der Temptation Island V.I.P.-Star sorgte in der Vergangenheit schon öfter mal für Negativschlagzeilen. In letzter Zeit war es um den Blondschopf aber relativ still geworden – bis nun bekannt wurde, dass er wegen Volksverhetzung und Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole vor dem Kölner Amtsgericht stand und zu einer Geldstrafe von über 15.000 Euro verurteilt wurde. Das empörte unter anderem seinen eigentlichen Kumpel Jona!

Henrik hatte rechte Parolen und rassistische Aussagen von sich gegeben – vor Gericht hatte er das dann reumütig mit seinem Alkoholpegel gerechtfertigt. Jona schoss daraufhin nun heftig in seiner Instagram-Story gegen den Influencer und teilte den Screenshot einer Nachricht, die er an diesen geschickt hatte: "Junge, schäm dich und da brauchst du auch nicht immer alles auf Alkohol schieben, du Clown. Such dir endlich Hilfe, anstatt so eklige Sachen durch die Gegend zu schreien", hatte Jona wohl geschrieben.

Außerdem ging er noch näher auf seine Nachricht ein: "Ich habe dem Jungen sehr viel geholfen, aber von so welchen Aussagen distanziere ich mich komplett! Es gibt einiges, was man mal im Rausch sagen [...] kann. Das aber nicht und erst recht nicht in dieser Länge und Häufigkeit", betonte der Ex-Bachelorette-Boy entschlossen.

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Ex-Bachelorette-Teilnehmer

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg im Oktober 2022

TVNOW Bachelorette-Teilnehmer Jonathan Steinig

