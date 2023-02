Alex Mariah nahm seit erster "Let's Dance"-Show schon ab

Das Training macht sich bei Alex Mariah Peter (25) bereits jetzt bemerkbar. Das Model hatte im Jahr 2021 die Castingshow Germany's next Topmodel gewonnen. Ein Jahr später enthüllte die Beauty, dass sie deutlich an Gewicht zugelegt habe: 40 Kilogramm hat Alex Mariah in einem Jahr zugenommen. Nun versucht sich das Model bei Let's Dance – und das Training hinterlässt bereits jetzt seine Spuren!

Während des Trainings für die zweite Show verriet Alex: "Seit der Kennenlernshow habe ich 2,5 Kilogramm abgenommen." Die Gewichtszunahme im vergangenen Jahr ist dem Model allerdings auch nicht unangenehm: "Ich fühle mich jetzt nicht unwohl oder schäme mich, das zu zeigen. Nach meiner letzten großen Produktion gab es einen sehr unschönen Zwischenfall. Ich habe gemerkt, dass ich mich absichtlich unattraktiv fühlen wollte, ich habe mich krank gefressen", offenbarte sie weiter. Doch das lässt die 25-Jährige wohl hinter sich: "Jetzt, wo ich besser darüber hinweg bin, ist 'Let's Dance' genau die richtige Challenge für mich", kündigte sie an – und stellte ihren Trainingsfortschritt mit einem Cha-Cha-Cha zu "Finally" direkt unter Beweis.

Auch die Jury rund um Jorge Gonzalez (55), Motsi Mabuse (41) und Joachim Llambi (58) war recht zufrieden! "Definitiv musst du an den Fundamenten arbeiten, das wird dir später helfen. Auf mich hast du nicht gestresst gewirkt, die Energie und der Spaß vom Cha-Cha-Cha, der war da, habe ich gesehen", lobte Motsi. Trotzdem gab es von den Juroren insgesamt nur 13 Punkte.

Getty Images Alexandru Ionel und Alex Mariah Peter bei "Let's Dance" 2023

