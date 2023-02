Anna-Maria Ferchichi in Sorge: Aaliyahs Arm ist gebrochen

Anna-Maria Ferchichi (41) verbringt erneut Zeit im Krankenhaus. In den vergangenen Monaten musste die achtfache Mutter des Öfteren einen Arzt aufsuchen. Zum einen hatte sie selbst mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen, zum anderen bereitete ihr die Gesundheit ihrer Kinder große Sorgen. Auch jetzt erlebte die Ehefrau von Bushido (44) wieder einen kleinen Schockmoment: Anna-Marias Tochter Aaliyah hat sich den Arm gebrochen.

In ihrer Instagram-Story berichtete die 41-Jährige von dem überraschenden Anruf aus der Schule ihrer Tochter. "Aaliyah ist vom Klettergerüst gefallen und wir müssen jetzt mit ihr zum Röntgen ins Krankenhaus. Es ist so krass, hier ist einfach jeden Tag was los", teilte die Influencerin ihren Fans mit. Schnell war klar, dass sich die 10-Jährige einen doppelten Bruch zugezogen hat.

"Wie auch sonst – der Arm ist gebrochen. Zum Glück sind wir schnell zum Röntgen. Einmal hinfallen in der Schule, zack, das wars. Vier Wochen lang Gips", erzählte Anna-Maria. Doch anders als die achtfache Mutter nimmt Aaliyah ihre Verletzung offenbar locker: Die 10-Jährige freute sich über einen Gips in ihrer Lieblingsfarbe lila.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2022

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Juli 2022

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichis Tochter Aaliyah

