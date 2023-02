Elegant: Schwangere Rihanna genießt eine Datenight mit A$AP

Rihanna (35) und ihr A$AP Rocky (34) haben sich ordentlich in Schale geworfen. Der Popstar legte gerade erst beim Super Bowl einen großen Auftritt hin. Doch ihre Performance hinterließ vor allem wegen ihres Outfits einen bleibenden Eindruck: In einem hautengen, knallroten Bodysuit war ihr Babybauch deutlich zu erkennen. Damit schien sie ihre zweite Schwangerschaft offiziell zu machen. Jetzt genoss Rihanna mit ihrem Liebsten A$AP einen entspannten Abend in Mailand.

Freitagabend wurden Rihanna und A$AP nach einem Restaurantbesuch von Fotografen erwischt. Für den Ausflug warf sich vor allem die Sängerin richtig in Schale. In einem cremefarbenen Seidenkleid und einer hellbraunen Jacke mit Wildlederoptik erinnerte ihr Look ein wenig an den Stil der 20er-Jahre. Das Kleid bauschte sich um ihre Knöchel, betonte aber ihren noch kleinen Babybauch. Der Rapper trat dagegen etwas schlichter auf: Er trug weite Jeans und kombinierte sie mit einer schwarzen Lederjacke.

Gerüchten zufolge sollen Rihanna und A$AP sich derzeit nicht nur auf ihren zweiten Nachwuchs vorbereiten, sondern auch eine große Hochzeit planen. Eine Quelle verriet RadarOnline, dass ihr Baby und die Heirat derzeit das Hauptaugenmerk der 35-Jährigen sein sollen. Das könnte jedoch bedeuten, dass sich die Veröffentlichung ihres heiß ersehnten Albums deshalb nach hinten verschiebt.

MEGA Rihanna im Mailand 2023

MEGA A$AP Rocky und Rihanna

Getty Images Rihanna bei ihrer Super-Bowl-Show 2023

