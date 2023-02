Lena Gercke präsentiert ihren sportlichen After-Baby-Body!

Neu-Mama Lena Gercke (34) ist top in Form! Erst im Dezember begrüßten Lena und ihr Freund Dustin Schöne (37) ihre zweite gemeinsame Tochter Lia auf der Welt. Jetzt genießt sie die Zeit mit ihrer kleinen Familie. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin betont immer wieder, wie gerne sie Mama ist. Dass mal ein paar Kilos mehr auf den Rippen sind, scheint dem Model nichts auszumachen – Lena zeigt selbstbewusst ihren sportlichen After-Baby-Body!

In einer Fotostrecke auf Instagram teilte die Influencerin ihre Lieblingsmomente aus ihrem Familienurlaub mit ihren Fans. Dabei zeigt die Zweifachmama in einem schwarzen Badeanzug ihre aktuelle Figur. Man kann kaum noch erkennen, dass sie vor Kurzem ein Kind zur Welt gebracht hat. Ihr After-Baby-Body sieht fast wieder so aus wie ihr sportlicher Körper vor der Schwangerschaft.

Lena ist bekannt für ihre körperliche Fitness und ihre Liebe zum Sport. Auch vor der Geburt hatte die Moderatorin den Sport nicht schleifen lassen und mit ihrer XXL-Babykugel fleißig trainiert. Während ihrer Schwangerschaft mit Lia hatte Lena 16 Kilo zugenommen.

Instagram / lenagercke Lena Gercke zeigt ihren After-Baby-Body

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Februar 2023

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrer Tochter Lia

