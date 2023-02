Schwangere Prinzessin Eugenie mit ihrem Babybauch gesichtet

So stylish ist Prinzessin Eugenie (32) als Mama! Gemeinsam mit ihrem Mann Jack Brooksbank (36) hat die Enkelin von Queen Elizabeth II. (✝96) bereits Sohnemann August. Doch die Royals wollen ihre Familie noch erweitern – und erwarten bereits Baby Nummer zwei. Seit der Verkündung im Januar hat man die Prinzessin nur selten in der Öffentlichkeit gesehen und somit auch ihren Babybauch. Doch jetzt wurde die Schwangere von Paparazzi in London abgelichtet!

Die Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die 32-Jährige im Londoner Stadtteil Notting Hill, wo sie am Donnerstagabend ein Restaurant besuchte. Eugenies kleiner Babybauch war nur im Profil zu erkennen, da sie ihn mit ihrem schwarzen Strickkleid und dem beigefarbenen Mantel gut kaschierte – eine schwarze Handtasche, Boots und goldener Schmuck rundeten das modische Ensemble perfekt ab.

Ob Eugenie ihr zweites Kind wohl noch im Vereinigten Königreich zur Welt bringen wird? Insider wollen erfahren haben, dass sie und ihr Mann planen, Prinz Harry (38) und Meghan (41) in die USA zu folgen! Angeblich nutzte sie ihren jüngsten Besuch bei den Sussexes, um sich Häuser anzusehen. Sie sollen Montecito oder Los Angeles in Betracht ziehen.

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und ihr Sohn August Philip Hawke Brooksbank

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie, ihr Sohn August und ihr Mann Jack Brooksbank im Mai 2022

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Neuseeland 2018

