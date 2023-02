Als Neuanfang: Nicola Peltz-Beckham will zweite Hochzeit!

Nicola Peltz-Beckham (28) ist unzufrieden! Im April vergangenen Jahres hatten die Schauspielerin und ihr Liebster Brooklyn (23) geheiratet – auf den ersten Blick schien es eine traumhafte Hochzeit gewesen zu sein. Doch in den vergangenen Wochen bröckelte die Fassade zunehmend. So soll Nicolas Vater Nelson Peltz das Ganze beinahe abgeblasen haben. Demnach war die Heirat offenbar ein Schuss in den Ofen. Nicola will diesen Tag nicht als den schönsten ihres Lebens stehen lassen – und will einen zweiten Versuch!

Mirror berichtet nun, dass Nicola eine zweite Hochzeit an ihrem und Brooklyns Jahrestag plant. Demnach strebe die 28-Jährige eine weitere, viel bessere Zeremonie an, nachdem ihr eigentlicher Vermählungstag ein regelrechter "Albtraum" gewesen sei. "Sie war alles andere als glücklich mit der Hochzeit und der Vorbereitung mit den drei verschiedenen Planern und verbindet sie jetzt mit Streit, Problemen und Spannungen", behauptete ein Insider dazu. Der Gedanke, die Zeremonie noch einmal zu wiederholen, sei für Nicola reizvoll – und würde einen Neuanfang markieren.

Sollte Nicola wirklich eine zweite Hochzeit planen, muss sie das allerdings mit neuen Hochzeitplanern tun. Denn die, die sie für ihre Vermählung im April engagiert hatte, feuerte sie noch bevor sie und Brooklyn sich überhaupt das Jawort gegeben hatten. Zusätzlich hatte ihr Vater die beiden verklagt, da sie angeblich 150.000 Euro nicht zurückzahlen wollten.

Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham im August 2022

Nelson Peltz und Nicola Peltz-Beckham, Februar 2023

Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham im Oktober 2022

