Aus diesem Grund blieb Iris und Peter Kleins Ehe kinderlos

Iris (55) und Peter Klein (55) trennen sich nach einer langjährigen Ehe. Der gelernte Maler ging dem Reality-Sternchen nämlich fremd – Iris ist am Boden zerstört. Ihre beiden Töchter Jennifer Frankhauser (30) und Daniela Katzenberger (36) stehen jedoch geschlossen hinter ihr. Auch Peter kann sich Trost bei seinen vier Kindern suchen. Gemeinsamen Nachwuchs hat das zerrüttete Ehepaar jedoch nicht. Den Grund dafür verrät die mehrfache Mama nun ganz offen in ihrer Instagram-Story: "Er hat ja vier, ich habe drei Kinder. Aber zusammen ging nicht, denn ich habe ja keine Gebärmutter mehr.” Iris deutet zudem an, dass sich Peter einer Vasektomie unterzogen habe.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de