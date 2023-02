Hat Prinz Harry etwa in Courteney Cox' Haus Drogen genommen?

Courteney Cox (58) gibt ein Statement ab. Anfang des Jahres wurden die Memoiren "Reserve" von Prinz Harry (38) veröffentlicht. In diesen deckt er vor allem die Strukturen des britischen Königshauses auf, teilt aber auch einige private Eindrücke. So berichtete er in seinem Buch davon, als Gast im Hause der Friends-Darstellerin im Jahr 2016 einen berauschenden Aufenthalt gehabt zu haben – im wahrsten Sinne des Wortes: Er hatte dort Drogen in Form von Pilzen zu sich genommen. Nun teilte Courteney ihre Erinnerungen an Harrys Besuch.

In einem Interview mit Variety wurde die Schauspielerin auf Harrys Rauschgiftgeschichte angesprochen – von der sie zuvor nicht einmal etwas gewusst haben soll! "Ich behaupte nicht, dass es keine Pilze gab! Ich habe sie aber definitiv nicht verteilt", stellte die 58-Jährige klar, nahm das Ganze aber total gelassen. "Ich habe das Buch noch nicht gelesen. Ich möchte das aber noch ändern, weil ich gehört habe, dass es wirklich unterhaltsam ist", kündigte sie an.

Für Harry bleibt der Aufenthalt im Hause seines "Friends"-Idols wohl für immer in Erinnerung – schließlich habe sich vor seinem geistigen Auge sein ganz eigener Film abgespielt, nachdem er sich an den Snacks mit Zusatzstoffen bedient hatte. "Neben der Toilette stand ein runder, silberner Mülleimer, der mit einem Fußpedal zum Öffnen des Deckels versehen war […]. Ich trat auf das Pedal und der Kopf öffnete seinen Mund. Ein riesiges, offenes Grinsen", erinnerte er sich in seinem Buch daran zurück.

