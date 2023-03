Joachim Llambi genervt: "Let's Dance"-Stars sind nicht fit

Joachim Llambi (58) spricht ein Machtwort! Die TV-Bekanntheit sitzt aktuell wieder als Chefjuror bei Let's Dance neben Motsi Mabuse (41) und Jorge Gonzalez (55) hinterm Jurypult. In der Show fürchten sich die Prominenten zumeist vor seinem Urteil, denn der ehemalige Tanzsportler nimmt kein Blatt vor den Mund. Jetzt platzte Joachim in der Show am vergangenen Freitag mal wieder der Kragen. Der Grund: Die Kandidaten haben einfach keine Kondition!

Die Promis hatten am vergangenen Freitagabend bei "Let's Dance" was gemeinsam: Ihnen allen blieb die Luft nach ihrem Auftritt weg. Ob Abdelkarim (41), Knossi (36), Alex Mariah Peter (25), Younes Zarou (25) oder Ali Güngörmüs (46): Sie allen mussten sich nach ihrer Performance erst mal sammeln. "Ich versuche, den Rat, den Vadim (35) mir gegeben hat, zu beherzigen, indem ich so tue, als hätte ich Kondition", meinte Chryssanthi Kavazi (34) vor der Jury. "Ihr wisst alle schon sehr lange, dass ihr bei dieser Show dabei seid. Ich wünschte mir, da wäre von vornherein schon so ein bisschen Grundlagen-, Konditionstraining irgendwo da", ermahnte daraufhin Joachim die Prominenten.

Doch geht Motsi mit den Stars ähnlich hart wie Joachim ins Gericht? Die Wertungsrichterin kann verstehen, dass sich die Kandidaten an das Pensum erst gewöhnen müssen. "Die sind alle aufgeregt, es passieren sehr viele Sachen gleichzeitig. Man benötigt auch Kondition im Kopf, um mit diesem Stress umzugehen. Tanzen ist nicht wie im Fitnessstudio trainieren", weiß die 41-Jährige.

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Jury: Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

Getty Images Chryssanthi Kavazi bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance" 2023

