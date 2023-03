Nach Trennung von Peter: Iris Klein will nicht zurückblicken

Iris Klein (55) blickt nach vorne! Die Mutter von Daniela Katzenberger (36) blickt auf aufwühlende Wochen zurück: Ihr Ehemann Peter Klein (55) ging ihr fremd, woraufhin das Paar sich nach einer ausgedehnten Netz-Schlammschlacht trennte. Inzwischen haben die beiden Ex-Sommerhaus der Stars-Kandidaten sich zumindest dazu entschieden, das Kriegsbeil zu begraben. Das hat Iris offenbar zum Anlass genommen, die Vergangenheit jetzt hinter sich zu lassen!

Auf Instagram postete sie ein Foto von sich, auf dem ihr Tattoo auf dem Unterarm gut zu sehen ist: Darauf steht in verschnörkelten Buchstaben der Schriftzug "Never look back" (auf Deutsch: "Schau niemals zurück"). Das scheint auch das zu sein, was bei Iris jetzt auf dem Programm steht – mit den Hashtags "Zukunftspläne", "Neues Lebensgefühl" und "Gib niemals auf" verdeutlichte die Brünette ihre Message.

Für diese positive Einstellung bekam Iris in der Kommentarspalte des Beitrags viel Zuspruch – auch von prominenten Followern. "Ich bewundere deine Stärke. Dir wurde dein Herz so bösartig gebrochen und du gehst deinen Weg optimistisch weiter", schrieb beispielsweise die Schauspielerin Doreen Dietel (48).

Instagram / peterklein_official Peter mit seiner Frau Iris Klein, April 2022

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

Gulotta, Francesco / ActionPress Doreen Dietel, Schauspielerin

