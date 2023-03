Prinzessinnen des Stils: Kate und Mary lieben fesche Anzüge!

Prinzessin Mary von Dänemark (51) ist elegant unterwegs! Seit ihrer Hochzeit mit Kronprinz Frederik 2004 konnte sich die gebürtige Tasmanierin als souveräne Stilikone etablieren. Ähnlich wie ihr britisches Gegenstück Prinzessin Kate (41) ist sie bekannt für cleane, moderne Looks, weshalb der Stil der beiden oft verglichen wird. Kate zeigt sich zurzeit gerne in stylishen Anzügen – als Prinzessin soll sie eine neue Style-Ära eingeläutet haben. Doch auch Mary stellte nun wieder unter Beweis, dass sie diesen Look perfekt beherrscht!

Während eines viertägigen Besuchs in Indien besichtigte das dänische Kronprinzenpaar unter anderem ein Maschinenbau-Unternehmen. Dazu warf Mary sich in einen schicken Zweiteiler in Braun. Ein Foto zeigt sie mit strahlendem Lächeln, ihre Hände hat sie dabei lässig in die Hosentaschen gesteckt. Unter der Jacke trug sie eine beige Wickelbluse, die an der Taille geknotet war. Auffällige goldene Ohrringe und zwei Ketten vervollständigten den Look. Ein besonders süßes Detail: Sie trug den Anfangsbuchstaben ihres Mannes als funkelnden Anhänger.

Nicht nur die weit ausgestellte Anzughose haben die beiden königlichen Stilikonen gemeinsam: Auch mit dem Wiederverwerten älterer Kleider konnten beide schon punkten. Innerhalb von zwölf Jahren trug Mary sogar viermal dasselbe Kleid zum Neujahrsempfang. Auch Kate sorgt gerne mit einem recycelten Look für Aufsehen – bei den diesjährigen BAFTAs griff sie auf ihr Outfit von 2019 zurück.

Hanne Juul/Aller/MEGA Prinzessin Mary von Dänemark

Hasse Nielsen Prinzessin Mary, Februar 2022

Getty Images Prinzessin Mary von Dänemark im September 2022

