Stress? Jimi Blue Ochsenknecht entfolgt Schwester Cheyenne

Hängt bei den Ochsenknechts etwa der Haussegen schief? In der Realityshow "Die Ochsenknechts" gibt die berühmte Familie einen Einblick in ihr Privatleben. Ein großer Streitpunkt schien darin zuletzt vor allem die frische Beziehung von Jimi Blue (31) und seiner Freundin Laura Marie Geissler (24) zu sein. Vor allem seine Schwester Cheyenne (22) meinte, er habe sich dadurch sehr zurückgezogen. Und mittlerweile folgen Cheyenne und Jimi sich nicht einmal mehr auf Instagram.

In einer Fragerunde auf ihrem Instagram-Profil bekommt Cheyenne die Frage gestellt, warum ihr Bruder ihr entfolgt sei. Darauf scheint die 22-Jährige aber nicht wirklich eine Antwort zu haben. "Gute Frage. Frag ihn am besten selber", meint sie. Nach einem handfesten Streit klingt das nicht unbedingt. Aber nachdem sie betont hatte, dass ihr Bruder sich durch die Beziehung zu Laura sehr verändert habe, kann diese Kritik durchaus ein Auslöser gewesen sein. Was genau zwischen den Geschwistern im Argen liegt, ist aber nicht ganz klar.

Nach Cheyennes unterschwelliger Kritik hatte Jimi sich bereits verteidigt. "Es war ja trotzdem keine einfache Zeit für Laura und mich. [...] Deswegen mussten wir jetzt mal gucken, wie wir jetzt weitermachen", verteidigte sich der Schauspieler in der Show. Die beiden sollen in einer Zeit zusammengekommen sein, in der vor allem Jimi jede Menge Kritik aus der Öffentlichkeit einstecken musste.

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht, Influencerin

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne und Jimi Blue Ochsenknecht

Frederic Kern / Future Image Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler, Oktober 2022 in Berlin

