Nach Brust-OP: Vanessa Mariposa wird von Freund unterstützt

Vanessa Mariposa (30) kann sich vollkommen auf ihren Freund verlassen! Eigentlich sollte die Influencerin beim diesjährigen RTL Turmspringen teilnehmen. Doch während des Trainings kam es zu einem Zwischenfall: Eins ihrer Brustimplantate riss, weswegen Vanessa nicht am beliebten Format teilnehmen konnte. In der vergangenen Woche wurde dann das Implantat ausgetauscht. Seitdem erholt sich die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin von ihrer OP – und wird dabei tatkräftig von ihrem Freund unterstützt!

Mit einem Q&A auf Instagram erkundigten sich die Fans nach dem Wohlbefinden der Blondine. So interessierte es einen Follower, ob Vanessa nach dem Eingriff von ihrem Partner unterstützt wird: "Mein Herz strahlt durch und durch. Ich habe natürlich Schmerzen, bekomme aber die beste Hilfe. Mein Freund unterstützt mich in allem zu 100 Prozent", schwärmt die Beauty daraufhin. Für sie ist ihr Freund "einfach der tollste Mensch" – er kocht nämlich für seine Liebste oder zieht ihr die Schuhe an.

Erst vor wenigen Wochen machte Vanessa ihre neue Liebe öffentlich, nachdem sie nach der Trennung von Diogo Sangre (28) einige Monate als Single durchs Leben gegangenen war: "Das Beste, was mir je passiert ist", schrieb die 30-Jährige zu einem Schnappschuss, auf dem der neue Mann an ihrer Seite ihre Hand hält.

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa vor ihrer OP

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa im Februar 2023

