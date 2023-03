Trotz Absagen: Ozzy Osbourne würde gerne wieder touren!

Ändert Ozzy Osbourne (74) doch noch seine Meinung? Der Sänger kündigte vor einigen Wochen an, dass er ab sofort einen Schritt zurück machen werde. Aufgrund von zahlreichen gesundheitlichen Problemen und nach mehreren OPs am Rücken sagte der Rocker alle bevorstehenden Konzerte ab. Doch ist diese Entscheidung endgültig? Jetzt deutet Ozzy an, dass er doch gern wieder auf Tour gehen würde!

In der "Ozzy's Boneyard Show" plaudert der Black-Sabbath-Star über seine derzeitige Gefühlslage. "Wenn ich jemals wieder so weit komme, dass ich wieder auf Tournee gehen kann, super", fängt Ozzy an. Dennoch sei er derzeit noch längst nicht dazu in der Lage: "Ich meine, wenn ich touren könnte, würde ich touren. Aber im Moment kann ich keine Touren planen, weil ich nicht glaube, dass ich sie durchziehen kann."

Aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme ist Ozzy zurzeit sogar am Gehstock unterwegs. Auf den Bildern stützt sich der Musiker auf die Gehhilfe und sieht dabei ziemlich gebrechlich aus. Auch seine Haare machen sein zunehmendes Alter deutlich: Ozzy trägt sie mittlerweile in seinem natürlichen Grau.

Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne, Musiker

Anzeige

MEGA Ozzy Osbourne im Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de