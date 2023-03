Prinzessin Dianas Hochzeitskleid entsetzte die Designer

Kaum ein Geheimnis wird besser gehütet als die Hochzeitskleider der Royals! Insbesondere das Kleid von Prinzessin Diana (✝36) ging in die Modegeschichte ein. Im Jahr 1981 gab die damals 20-Jährige König Charles (74) das Jawort. Im Vorfeld hatten die Designer Elizabeth und David Emanuel alles gegeben, um der Braut einen märchenhaften Auftritt zu bescheren. Von Dianas Erscheinen in dem Kleid war Elizabeth aber leider alles andere als begeistert!

Elizabeth erinnert sich noch ganz genau an den Moment, als sie ihr fertiges Werk an der jungen Prinzessin bei der Hochzeit sah. Im Gegensatz zur Öffentlichkeit war sie jedoch gar nicht begeistert! "Wir wussten, dass es knittern würde, aber als ich sie an der St.-Pauls-Kathedrale ankommen sah und die ganzen Falten bemerkt habe, dachte ich, ich falle in Ohnmacht", gibt sie in einer ITV-Dokumentation zu. Während der Proben haben sie ein anderes Material verwendet, weswegen die Designerin überrascht gewesen sei, wie viele Falten das eigentliche Kleid am Ende geworfen habe. "Ich war entsetzt", betont Elizabeth.

Dabei waren die beiden Designer eigentlich auf alles vorbereitet gewesen! Sogar ein Ersatzkleid haben sie angefertigt. "Diana hat es nicht anprobiert. Wir haben nicht einmal darüber gesprochen. Wir wollten einfach sichergehen, dass wir gewappnet sind. Es war eigentlich eher für unseren eigenen Frieden", berichtet David.

Anzeige

REX FEATURES LTD. Prinzessin Diana und Prinz Charles an ihrem Hochzeitstag

Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana an ihrem Hochzeitstag, 1981

Anzeige

Getty Images Das Hochzeitskleid von Prinzessin Diana

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de