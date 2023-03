Wow, was für eine Robe! Katy Perry flasht mit purer Eleganz

Katy Perry (38) zeigt sich von ihrer eleganten Seite! In Sachen Fashion ist die "Teenage Dream"-Interpretin ziemlich flexibel. Meist ist die Sängerin recht schrill unterwegs, wie etwa vor wenigen Wochen mit ihrem bauchfreien Zebra-Look. Sogar als lebendiger Ingwer hatte sich die Musikerin schon im Netz präsentiert. Bei einem Event zog Katy nun aber in einem glamourösen Outfit die Blicke auf sich!

Am Donnerstag war die 38-Jährige bei der Premiere des "Carol Burnett: 90 Years of Laughter + Love"-Specials in Los Angeles zu Gast. Dabei trat sie in einem besonderes eleganten Outfit auf den roten Teppich. In einem pelzbesetzten, bodenlangen schwarzen Samtkleid mit Kapuze strahlte sie für die Fotografen. Die Robe war zudem auch noch mit silbernen Strasssteinen besetzt, was für zusätzlichen Glam sorgte.

Auch mit ihrem Partner Orlando Bloom (46) zeigte sich Katy vor wenigen Wochen recht aufgetakelt auf Instagram. Die Eltern einer Tochter verbrachten offenbar einen romantischen Abend und zeigten, wie verliebt sie sind. Dabei hatte der Der Herr der Ringe-Star zuvor noch eingeräumt, wie anstrengend die Beziehung auch sein kann.

Instagram / katyperry Katy Perry im Dezember 2022

Getty Images Katy Perry beim "Carol Burnett: 90 Years of Laughter + Love TV"-Special in Hollywood im März 2023

Instagram / orlandobloom Katy Perry und Orlando Bloom, Februar 2023

