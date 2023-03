Die Band Lord of the Lost tritt für Deutschland beim ESC an!

Die Entscheidung steht fest! In der vergangenen Nacht fand der Vorentscheid für den diesjährigen Eurovision Song Contest statt. Mehrere Künstler und Bands – darunter etwa auch der Malle-Star Ikke Hüftgold (46) – bewiesen ihre Gesangskünste und hatten den großen Traum, in diesem Jahr in Liverpool Deutschland zu vertreten. Nun hat die Jury die Wahl gefällt: Diese Rock-Band wird beim ESC antreten!

Mit einer imposanten Feuershow und gruftigen Glitzer-Looks sorgte die Hamburger Band Lord of the Lost für ordentlich Stimmung beim ESC-Vorentscheid. Schließlich konnten sie die meisten Punkte sammeln und gewinnen: Mit ihrem Song "Blood & Glitter" werden sie am 13. Mai Deutschland vertreten! Frontmann Chris Harms war danach total begeistert: "Wir fahren zum ESC und einen Monat später mit Iron Maiden wieder nach Liverpool! Wir sind vollkommen geflasht", betonte er auf einer Pressekonferenz, wie Bild berichtet.

Den zweiten Platz belegte an dem Abend der heimliche Favorit Ikke Hüftgold. Er wollte mit seinem Song "Lied mit guten Text" punkten – doch es hatte nicht gereicht. Mit seiner Leistung ist der Schlagerstar allerdings zufrieden: "Das war schon ein ordentliches Ergebnis. Ich fühle mich toll. Ich bin Zweiter geworden, bei einem Wettbewerb, der weltweit stattfindet und ich bin national die Nummer eins. Ich war der Einzige mit deutschem und mit gutem Text und das muss reichen", führte Ikke aus.

Frontmann Chris Harms der Band Lord of the Lost

Die Rock-Band Lord of the Lost

Ikke Hüftgold beim ESC-Vorentscheid

