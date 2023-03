ESC-Vorentscheid: Ikke Hüftgold sieht hohe Siegeschancen

Ikke Hüftgold (46) fiebert seinem Auftritt beim Eurovision Song Contest-Vorentscheid entgegen. Anfang Februar gewann der Partyschlagersänger ein Voting auf TikTok, in dem es darum ging, wer als neunter und damit letzter Act zum ESC-Vorentscheid darf. 52 Prozent stimmten für Ikkes Song "Lied mit gutem Text" ab. Doch könnte Ikke wirklich Deutschland am 13. Mai in Liverpool vertreten? Der "Layla"-Produzent findet das gar nicht so unrealistisch!

"Ich wäre ja niemals am Start, würden Udo Lindenberg (76), Apache, Mark Forster (40), Nena (62) oder Sarah Connor (42) erklären: 'Der ESC ist ein geiles Ding, da wollen wir dabei sein'", meinte Ikke im Interview mit ntv.de. Er sei "überrascht, aber auch erleichtert und glücklich" über das Votingergebnis gewesen und halte es für durchaus denkbar, den diesjährigen ESC als Sieger zu verlassen. "Ikke Hüftgold macht eine Satirenummer, nimmt den ganzen Verein einmal aufs Korn und rasiert alle. Vielleicht wird der ESC dann auch wieder interessant – und wir fangen noch mal von vorne an", erklärte der gebürtige Limburger.

Doch warum landete Deutschland Ikke zufolge beim ESC in den letzten Jahren immer wieder auf den hinteren Plätzen? "Es war viel zu ängstlich und mutlos. Und ich habe mich gefragt: Warum haben wir keine deutschen Songs mehr? Warum entscheiden das die Radiosender? Warum entscheiden das Herren Ü-60?", ärgerte sich der 46-Jährige.

