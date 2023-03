"Immer supporten": Pietro Lombardi schwärmt von seiner Laura

Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (27) wirken glücklicher als je zuvor! Der Sänger und die Influencerin sind vor wenigen Wochen Eltern eines gemeinsamen Sohnes geworden. Nach der Geburt betonten die beiden immer wieder, wie viel Liebe sie spüren – nicht nur für den kleinen Leano Romeo, sondern auch füreinander. Jetzt setzte Pietro einen oben drauf und widmete seiner Laura besonders süße Worte.

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der DSDS-Juror eine Aufnahme, in der er seine Partnerin von hinten umarmt. Er schrieb, dass sie ein Team und eine Familie seien. "Egal, was du in deinem Leben noch erreichen möchtest. Ich werde dich immer supporten, Power-Mami", machte der "Ich lass dich nicht los"-Interpret deutlich und fügte drei Herz-Emojis hinzu.

Doch auch Laura hat sich etwas Nettes einfallen lassen, um Pietro ihre Liebe zu zeigen. In einem Instagram-Video hielt sie fest, wie sie dem einstigen DSDS-Sieger ein kleines Geschenk überreichte. Als er dies öffnete, staunte er nicht schlecht: Sie hat ihm eine Boxershorts mit ihrem Gesicht und den Worten "Ich liebe dich" anfertigen lassen.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano Romeo, Januar 2023

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juni 2022

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi mit seiner neuen Boxershorts

