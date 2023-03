Katie Price bestätigt: Sie und Carl sind kein Paar mehr!

Katie Price (44) spricht endlich Klartext! Nach ihrer Trennung von Carl Woods (34) im vergangenen November wurden die britische Reality-TV-Bekanntheit und das Model mehrmals miteinander gesichtet. Immer wieder kamen Gerüchte auf, dass sich die beiden wieder versöhnt und ein Liebes-Comeback gewagt haben. Bisher schwiegen die zwei zu den Behauptungen und hielten sich äußerst bedeckt. Doch Katie bestätigt jetzt – sie ist Single!

In ihrer Instagram-Story teilte die 44-Jährige ein Zitat, das keinerlei Spielraum für Interpretationen zulässt und kaum deutlicher sein könnte. "Das Beste am Single-Dasein ist: kein Drama, kein Streit, kein Weinen, keine Sorgen, keine Verwirrung, kein Herzschmerz", lauteten die Zeilen des Beitrags. Somit ist ein für alle Mal klar – Katie und Carl sind weiterhin kein Paar mehr.

Kurz darauf meldete sich auch Carl in seiner Instagram-Story zu Wort und veröffentlichte ebenfalls einen Beitrag. Ob dies ein Seitenhieb in Richtung Ex war? "Es ist nie ein fairer Kampf mit einem Narzissten. Sie blenden und manipulieren jede Situation, in der sie sich schuldig fühlen. Narzissten wollen keine Konflikte lösen, sie wollen um jeden Preis gewinnen und recht behalten", hieß es in dem Posting.

